Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatil tarihlerini duyurdu. 2025 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte cevaplar...

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim-öğretim döneminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimini paylaştı.

Dersler tüm hızıyla devam ederken, öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatil tarihleri için araştırmalar başladı.

MEB tarafından paylaşılan takvimle birlikte kasım ayı ara tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği netleşti. Perki, Ara tatil ne zaman?2025 Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2025 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında, bu senenin ilk ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

