SPOR

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçında Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brisard'ın yardımcılıkları Alexis Auger ve Erwan Finjean olacak.

Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

