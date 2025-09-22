BIST 11.519
DOLAR 41,38
EURO 48,72
ALTIN 4.950,01
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan döviz faizi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3'ten yüzde 2,75’e çekti.

TCMB, yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranında indirime gitti.

Merkez Bankası’nın teknik düzenleme kapsamında aldığı kararla, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan oran 25 baz puan azaltıldı. Böylece faiz oranı yüzde 3’ten yüzde 2,75’e geriledi.

Söz konusu karar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından geldi.

