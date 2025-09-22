Suç örgütlerine operasyon! Selami Yıldız: "Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"

İstanbul merkezli Edirne ve Kütahya'da çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 35'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Operasyonlar kapsamında 11 silah, çok sayıda fişek, kask ve kar maskesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemizi kararlıkla sürdürmekteyiz" dedi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suç örgütlerine yönelik "kurşunlama", "yağma", tehdit" ve "şantaj" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul merkezli Edirne ve Kütahya illerinde 11 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda ise 11 tabanca, 101 fişek, ikişer kask ile kar maskesi ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde basın mensupları için sergilendi.

"Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına, Asayiş Şube Müdürlüğünce tehdit, yağma, şantaj ve kurşunlamaya karışan suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Kütahya illerinde çalışma yapıldığını söyledi.

Yıldız, "Operasyonlarda 44 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 35'i tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 11 silah, çok sayıda fişek, kask ve kar maskesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemizi kararlıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz belli ve nettir. 'Huzurlu ve güvenli bir İstanbul', bunun için kararlıyız." diye konuştu.

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdiği saldırı ve gasp olayları güvenlik kamerasınca kaydedildi.