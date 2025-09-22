Hasan Can Kaya'nın benzetmesine Şahan Gökbakar'dan misilleme! O zaman sende...

Yeni platformunda yayınlanmaya başlayan Konuşanlar programı takipçieri tarafından izlenmeye başladı. Programı izleyen Şahan Gökbakar ise adeta şok yaşadı. Benzetildiği kişiyi görünce yaptığı yorum ise kahkahaya boğdu.

"Konuşanlar" programının yeni sezonunda sahneye çıkan bir seyirciyi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a benzeten Hasancan Kaya, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Gökbakar'ın cevabı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında kısa sürede etkileşim aldı.

"Konuşanlar" programının yeni sezonu, daha ilk bölümünde dikkat çekici bir polemiğe sahne oldu. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, sahneye çıkardığı bir seyirciyi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a benzetti. Hatta bu benzetmeyi desteklemek için Gökbakar'ın 10 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını da ekrana yansıttı.

MİSİLLEME YAPTI

Söz konusu anları izleyen Gökbakar ise sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, sahneye çıkan seyirciyi göstererek esprili bir dille, "Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor? Eğer bana benziyorsa Hasancan da ona benziyor" sözleriyle yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Gökbakar'ın bu göndermesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler iki komedyen arasındaki bu karşılıklı espriyi eğlenceli bulurken, Hasancan Kaya'nınGökbakar'a nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.