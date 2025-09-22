Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için, İllinois eyaletinin Homer Glen kentinde anma töreni gerçekleştirildi. Törene yerel halkın yanı sıra siyasi isimler ve destekçileri de katıldı. Kirk’ün ani ölümü, ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Abone ol
ABD’nin İllinois eyaletine bağlı Homer Glen kentinde, Charlie Kirk için anma töreni düzenlendi.
Gerçekleştirilen törene çok sayıda destekçi katıldı.Katılımcılar, Turning Point USA’nın kurucusu olan siyasi aktivist Charlie Kirk’ü anmak amacıyla bir araya geldi.