Trump ve Musk aylar sonra ABD’li yan yana görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, aralarında geçen kavga ve gerilimden aylar sonra, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti.

ABD basınındaki haberlere göre, Arizona’nın Glendale kentinde düzenlenen anma töreninde, Trump ile Musk bir araya geldi.

Görüntülerde Musk’ın, Trump’ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre sohbet ettiği anlar dikkati çekti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk’ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

Musk da aynı platformdan "Charlie için" notuyla Trump ile sohbet ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

İkilinin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldiği belirtiliyor.