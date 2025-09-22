BIST 11.526
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden’a yönelik öfke dolu sözler söyledi. Cümlelerinin sonunda ettiği o haraket, tüm dünyada çok konuşuldu. Daha önce de Biden'a herkesin içinde küfür etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Amerikan Cornerstone Enstitüsü’nün Kurucu Yemeği’nde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Joe Biden hakkında yine hakaret dolu sözler sarf etti.

"BİDEN HER ZAMAN APTAL BİR ADAMDI"

The Daily Beast'in haberine göre, insanların Biden'a kanser teşhisi konması nedeniyle üzülmemesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biden her zaman aptal bir adamdı. Hiçbir zaman zeki olmadı ama her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu. Şu anda işler onun için pek iyi gitmiyor. Bu yüzden, ona acımaya başladığınızda, kötü bir adam olduğunu hatırlayın." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KÜFRETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, başkanlığı devraldığı ocak ayından beri Biden'a defalarca sözlü saldırıda bulundu.

En son, göçmenleri hapsetmek için Florida'nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen ve 'Timsah Alcatraz' olarak bilinen gözaltı merkezinin tanıtımını yapmıştı.

Merkezde dolaştıktan sonra kameraların karşısına geçen Trump, Biden'a "Beni buraya tıkmak istedi o*** çocuğu" demişti.

