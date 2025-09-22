BIST 11.526
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama

Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın NSosyal hesabından, Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama - Resim: 0

Kentte gece 00.05'te 4.9 büyüklüğünde, bu sabah saat 06:59'da 3.7 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev ve işyeri zarar görmüştü. O depremden bu yana ilçede zaman zaman artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

