BIST 11.526
DOLAR 41,38
EURO 48,78
ALTIN 4.954,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada iki kardeş yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Zeynel Alagöz (41) idaresindeki 27 AVH 167 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tıra çarptı.

Sürücü Zeynel Alagöz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşi olduğunu öğrenilen yaralı Abuzer Alagöz (40) ve Celal Alagöz (57) ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Abuzer Alagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal Alagöz'ün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki kardeşin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor
Trump ve Musk aylar sonra ABD’li yan yana görüntülendi
Trump ve Musk aylar sonra ABD’li yan yana görüntülendi
Kız yurdu skandalındaki işçiler adliyeye sevk edildi
Kız yurdu skandalındaki işçiler adliyeye sevk edildi
Suç örgütlerine operasyon! Selami Yıldız: "Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"
Suç örgütlerine operasyon! Selami Yıldız: "Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"
Gaziantep toplu ulaşımda elektrikli otobüse geçiyor
Gaziantep toplu ulaşımda elektrikli otobüse geçiyor
HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan Türk bankaları için olumlu bir gelişmeyi açıkladı
HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan Türk bankaları için olumlu bir gelişmeyi açıkladı
Hasan Can Kaya'nın benzetmesine Şahan Gökbakar'dan misilleme! O zaman sende...
Hasan Can Kaya'nın benzetmesine Şahan Gökbakar'dan misilleme! O zaman sende...