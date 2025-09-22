Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü

Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlara takılan hamsiyle bereketli bir sezon geçiriyor.

Sinop'ta yeni av sezonuyla birlikte bol miktarda avlanan hamsi, tezgahları süslemeye devam ediyor.

Geçen yıla oranla daha fazla avlanan hamsi, kilogramı 150 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Vatandaşların da ilk tercihi olan hamsinin bolluğu, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda hamsinin yanı sıra mezgit, istavrit, tirsi, barbun, levrek ve kefal de yer alıyor.

HAMSİ YÜZ GÜLDÜRDÜ

Balıkçı İbrahim Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin özellikle son 10 gündür tezgahlardan hiç eksik olmadığını söyledi.

Hamsi avcılığının verimli geçmesinin hem kendileri hem de tüketiciler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, "Çünkü hamsi özel bir balık. Hamsi bol oldukça satışlarımız artıyor. Hamsiye her zamanki gibi vatandaşın özel bir ilgisi var. İnşallah sezonun geri kalanı da bu şekilde devam eder." diye konuştu.