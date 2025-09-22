BIST 11.532
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.959,17
HABER /  MAGAZİN

Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi

Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi

Defne Samyeli'nin sosyal medya fenomeni kızı Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Müstakbel kayınvalidesiyle verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu. Her paylaşımıyla dikkat çeken Talu, o pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

Abone ol

Miss Turkey güzeli şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, her adımıyla konuşuluyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki tavırları, binlerce insan tarafından eleştiriliyor. 

SEVGİLİSİNİN ANNESİYLE TANIŞTI

Sevgili kriterini açıkladıktan sonra Talu, aradığı aşkı bulmuş ve aşkını ilan etmişti.

Talu, sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğunu paylaşmıştı. Instagram hesabından sürpriz bir kare paylaşan ünlü isim, ilk resmi adımını attı. Talu, Tanalp Tokgöz'ün annesiyle tanıştı.

Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım
Yurt dışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 28.01 arttı
Yurt dışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 28.01 arttı
THY'den yeni indirimli bilet kampanyası
THY'den yeni indirimli bilet kampanyası
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor