Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi

Defne Samyeli'nin sosyal medya fenomeni kızı Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Müstakbel kayınvalidesiyle verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu. Her paylaşımıyla dikkat çeken Talu, o pozla beğeni yağmuruna tutuldu.
Miss Turkey güzeli şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, her adımıyla konuşuluyor. 2003 doğumlu Derin Talu, TikTok ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Sosyal medyadaki tavırları, binlerce insan tarafından eleştiriliyor.
SEVGİLİSİNİN ANNESİYLE TANIŞTI
Sevgili kriterini açıkladıktan sonra Talu, aradığı aşkı bulmuş ve aşkını ilan etmişti.
Talu, sevgilisinin Tanalp Tokgöz olduğunu paylaşmıştı. Instagram hesabından sürpriz bir kare paylaşan ünlü isim, ilk resmi adımını attı. Talu, Tanalp Tokgöz'ün annesiyle tanıştı.