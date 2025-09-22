Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda konuştu.

Özel’in “300 Boeing” iddiasına sert yanıt veren Erdoğan, “Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. İnanmıyorsunuz değil mi böyle şeylere?” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN, ERDOĞAN'A YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisinin yargılandığı "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP lideri Özgür Özel, duruşma arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel burada, Erdoğan'ın dünkü ifadelerine yanıt verdi:

"Öncelikle normal vatandaş bile bu cümleleri kullanmasın diye gayret ederken ülkenin cumhurbaşkanı işitme engellileri üzecek bir laf etmesin. Düşünüp düşünüp bunu mu bulmuş? Ayıplı ifadeler bunlar. Bakarsan Trump beni doğruladı, Erdoğan böyle diyorsa onu yalanlamış oluyor. 9 gün önceki cumartesi o günü yaptığını yalanlasın da duyayım bakalım lafı karıştırıyor. Sustular sustular sonra cumhurbaşkanı yardımcısından iletişim başkanına hepsi rahatsız olmuş. Sonra AA emekçisine kendisine soru sordurtuyor. Hem de Boeing siparişini alacağımı canlı yayında söyleyeceğim dedikten sonra Trump, Erdoğan'ı bekliyorum diyor. Gazze'de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim.

Türkiye'deki anti-demokratik sürece destek almak için Trump'tan besleniyor ve zulme susuyor. Canlı yayında Boeing siparişi vermesin de desin ki Trump'a 'sen Netanyahu'ya nasıl kahraman dersin? o bir soykırımcı' Ankara'ya geldiğinde ben karşılayacağım. Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. 'Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor!' diye Trump'a ayarı versin. Özgür Özel, Esenboğa dönüşü Erdoğan'ı karşılayacak, elini sıkacak. Hadi bakalım, hodri meydan!"

Özel ne demişti?

Özel, partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüştüğünü duyurmuştu."'Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane boeing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş" ifadelerini kullanmıştı.