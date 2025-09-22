BIST 11.526
Yurt dışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 28.01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici fiyatlarının ağustos ayında yıllık bazda yüzde 28.01, aylık bazda ise yüzde 1.32 oranında yükseldiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos 2025 dönemine ilişkin açıklanan yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerine göre, fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1.32 artış gösterdi. Aynı zamanda, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25.03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.01 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 25.47 artış kaydetti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,03 ARTIŞ

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında yıllık değişimler; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27.06 artış ve imalatta yüzde 28.03 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişim oranları ise şöyle sıralandı: ara mallarında yüzde 24.62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32.41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32.80 artış, enerjide yüzde 13.73 artış ve sermaye mallarında yüzde 30.20 artış.

Sanayinin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0.44 artış ve imalatta yüzde 1.34 artış olarak kaydedildi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 1.15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2.23 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2.24 artış, enerjide yüzde 1.23 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1.05 artış şeklinde oldu.

