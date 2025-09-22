THY'den yeni indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, (THY) Orta ve Kuzey Avrupa gidiş dönüş her şey dahil 169 dolardan başlayan fiyatlarla yeni bir bilet kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine yeni indirimli bilet kampanyası başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, 1 Ekim tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025-18 Mart 2026 tarihleri aralığında yolculuk yapabilecek.

Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha birçok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edilecek.