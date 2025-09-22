BIST 11.526
DOLAR 41,38
EURO 48,78
ALTIN 4.954,20
HABER /  GÜNCEL

THY'den yeni indirimli bilet kampanyası

THY'den yeni indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, (THY) Orta ve Kuzey Avrupa gidiş dönüş her şey dahil 169 dolardan başlayan fiyatlarla yeni bir bilet kampanyası başlattı.

Abone ol

Türk Hava Yolları'ndan (THY) Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine yeni indirimli bilet kampanyası başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, 1 Ekim tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025-18 Mart 2026 tarihleri aralığında yolculuk yapabilecek.

Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha birçok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edilecek.

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor
Tahin sadece kahvaltıda tüketilmiyor! Böyle yaparsanız adeta mucizeye dönüşüyor
Trump ve Musk aylar sonra ABD’li yan yana görüntülendi
Trump ve Musk aylar sonra ABD’li yan yana görüntülendi
Kız yurdu skandalındaki işçiler adliyeye sevk edildi
Kız yurdu skandalındaki işçiler adliyeye sevk edildi
Suç örgütlerine operasyon! Selami Yıldız: "Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"
Suç örgütlerine operasyon! Selami Yıldız: "Hedefimiz huzurlu ve güvenli bir İstanbul"