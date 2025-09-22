TFF'den Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için karar çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelmişti. 1-1 biten mücadelede Arda Kardeşler'in çaldığı düdük büyük yankı uyandırmıştı. Tartışmalı pozisyonun ardından TFF karanını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına Trabzonspor- Gaziantep FK maçı damga vurdu. Zorlu karşılaşma Kevin Rodrigues ve Onuachu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'in ikinci yarıda bordo-mavililer atağa çıkarken çaldığı düdük ise tartışma konusu olmuştu.

65. dakikasında Augusto'nun oyunu hızlı başlatmak istemesine önce izin veren Kardeşler, birkaç saniye sonra kararı değiştirerek pozisyonu iptal etmiş Visca'nın gole gitmesine engel olmuştu.

37 yaşındaki hakemin hatası sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kriz masası oluşturdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun açıklamasını istedi.

Hacıosmanoğlu, böyle bir hatanın asla kabul edilemez olduğunu vurgularken, karşılaşmadaki hakem kararları da masada değerlendirmeye alındı.

DÜDÜĞÜ NEDEN ÇALDI?

Maçın sonucunu belirleyecek söz konusu pozisyonda hakem Arda Kardeşler'in inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa, yan hakemlerden veya 4. hakemden bir uyarı mı aldığı konusu gündeme geldi.VAR'dan mı bir müdahale geldiği konusu da araştırılırken, hakemlerin aralarında yaptıkları konuşmalar tüm ayrıntılarıyla yayınlanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.