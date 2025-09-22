BIST 11.529
DOLAR 41,39
EURO 48,77
ALTIN 4.959,67
HABER /  SPOR

TFF'den Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için karar çıktı

TFF'den Trabzonspor-Gaziantep FK maçı için karar çıktı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya gelmişti. 1-1 biten mücadelede Arda Kardeşler'in çaldığı düdük büyük yankı uyandırmıştı. Tartışmalı pozisyonun ardından TFF karanını verdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına Trabzonspor- Gaziantep FK maçı damga vurdu. Zorlu karşılaşma Kevin Rodrigues ve Onuachu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'in ikinci yarıda bordo-mavililer atağa çıkarken çaldığı düdük ise tartışma konusu olmuştu.

65. dakikasında Augusto'nun oyunu hızlı başlatmak istemesine önce izin veren Kardeşler, birkaç saniye sonra kararı değiştirerek pozisyonu iptal etmiş Visca'nın gole gitmesine engel olmuştu.

37 yaşındaki hakemin hatası sonrası harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, kriz masası oluşturdu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bu pozisyonun açıklamasını istedi.

Hacıosmanoğlu, böyle bir hatanın asla kabul edilemez olduğunu vurgularken, karşılaşmadaki hakem kararları da masada değerlendirmeye alındı.

DÜDÜĞÜ NEDEN ÇALDI?

Maçın sonucunu belirleyecek söz konusu pozisyonda hakem Arda Kardeşler'in inisiyatif alarak mı pozisyonu durduğu yoksa, yan hakemlerden veya 4. hakemden bir uyarı mı aldığı konusu gündeme geldi.VAR'dan mı bir müdahale geldiği konusu da araştırılırken, hakemlerin aralarında yaptıkları konuşmalar tüm ayrıntılarıyla yayınlanacağı ve kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi
Derin Talu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı! Müstakbel kaynanasıyla poz verdi
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump'a ayarı ver, seni karşılayıp elini sıkacağım
Yurt dışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 28.01 arttı
Yurt dışı üretici fiyatları Ağustos’ta yıllık yüzde 28.01 arttı
THY'den yeni indirimli bilet kampanyası
THY'den yeni indirimli bilet kampanyası
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu düşünce kuruluşlarını dinleyecek
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Balıkesir çok fena sallandı! Deprem sonrası Naci Görür ve Ahmet Ercan bakın ne dedi
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Park halindeki TIR'a çarptı! Feci kazada kardeşler hayatını kaybetti
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Hem balıkçı hem vatandaş mutlu! Hamsi bereketiyle yüz güldürdü
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
Trump'tan Biden'e ağız dolusu hakaret: ''Her zaman kötü bir o*** çocuğu oldu"
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
TOKİ'de indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama
Balıkesir'de bir deprem daha oldu! AFAD'dan açıklama