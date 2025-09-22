BIST 11.529
Suriye'de Halk Meclisi üyeliği seçimleri için tarih belirlendi! İşte tarih...

Suriye'de Halk Meclisi Yüksek Seçim Komisyonu, Halk Meclisi üyeliği seçimlerinin 5 Ekim Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Komisyon'un ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, seçim tarihinin Hicri takvime göre 13 Rebiü'l-Ahir 1447, Miladi takvime göre de 5 Ekim 2025 olacağını bildirildi.

YÜKSEK SEÇİM KOMİSYONU KURULMUŞTU

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararnameyle, Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Komisyonu kurulmuştu.

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle halk meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılıyor.

