'Tuğlayı çekersem duvar yıkılır' diyaloğu! Mehmet Ağar 22 yıl sonra dedi ki...

Uğur Mumcu suikastının da aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası'nda bugün tarihi bir duruşma görüldü. Davada 32 yıl sonra tanık olarak dinlenen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Güldal Mumcu'ya "Tuğlayı çekersem duvar yıkılır" demediğini iddia etti. Duruşma 9 Şubat'a ertelendi.

Ankara'da Uğur Mumcu suikastı ile 22 faili meçhul cinayeti kapsayan "Umut Davası"nın 13. duruşması bugün görüldü. Duruşma 9 Şubat'a ertelendi. Dava kapsamında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a ilk kez resmi tebligat ulaştı. Mehmet Ağar bugünkü duruşmaya SEGBİS ile katıldı ve soruları yanıtladı.

22 yıl sonra tanık olarak dinlendi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, bu yılın başında Mumcu Ailesi'nin talebi üzerine Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Ancak daha önceki duruşmalarda Ağar'a tebligat yapılamadığı belirtilmişti. Ağar'ın sistemde kayıtlı iki adresine yeniden gönderilen tebligatlardan biri bu kez ulaştı. Tebligatta Ağar'ın 22 Eylül'deki duruşmada hazır bulunması, Ankara'ya gelememesi durumunda ise bulunduğu ildeki adliyeden SEGBİS yoluyla bağlanması istendi.

Mumcu Ailesi tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Uğur Mumcu suikastı ardından aileyi ziyaret eden Mehmet Ağar arasındaki tarihi diyalog aktarılmış ve bunun Mehmet Ağar'a sorulması istenmişti. Mahkeme bu talebi kabul etmiş ve Ağar duruşmaya çağrılmıştı.

Tuğlayı çekersem duvar yıkılır diyaloğu

Ailenin avukatı Emin Değer'in de tanık olduğu o konuşma şöyle:

Güldal Mumcu : Karşımıza sürekli engeller çıkarılıyor. Bir duvar örülüyor sanki.

Mehmet Ağar: Evet bir duvar örülüyor.

Güldal Mumcu: O zaman bir tuğla çekin duvar yıkılsın.

Mehmet Ağar: Çekemem.

Güldal Mumcu: Tuğlayı çekin kenara çekilin.

Mehmet Ağar: Yapamam, onu da yapamam.

Güldal Mumcu: Soruşturma için yeni bir ekip kurulmasını sağlayabilirsiniz belki.

Mehmet Ağar: Kusura bakma yapamam.

Olay diyalog soruldu Ağar yalan dedi

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre mahkemede o diyalog sorulan Mehmet Ağar şunları söyledi: