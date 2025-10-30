Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Dünyanın en büyük ikinci nadir element rezervi
ESKİŞEHİR dünyanın peşinde olduğu 'nadir element' rezervlerine sahip. ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce bu nadir elementleri Türkiye'den istediği gündeme gelmişti. Eskişehir Beylikova'da keşfedilen nadir element rezervi Çin'den sonra dünyadaki en büyük kaynak. Peki nedir bu nadir elementler ve bu elementler çıkarılmaya başladı mı? İşte Türkiye'nin gizli hazinesi nadir elementler
ESKİŞEHİR Beylikova ilçesinde 1950'lerden itibaren bir çok kez maden araması yapıldı ancak bir türlü sonuç elde edilemedi.2011 yılında eti maden yeniden aramalara başladı ve 2022 yılında aramalar sonuç verdi. Beylikova'da dünyanın en büyük nadir element rezervleri keşfedildi.
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan keşif dünyanın da ilgisini çekti. Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir toprak elementleri Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanıydı. Çin 800 milyon tonluk rezerve sahipken, Türkiye'nin de 694 milyon ton nadir toprak elementine sahip olduğu ortaya çıktı.
ETİ MADEN DENEME ÜRETİMİNE BAŞLADI
Türkiye'nin 2022 yılındaki bu keşfi sonrasında bölgeye hemen bir deneme tesisi kuruldu. Eti Maden tarafından kurulan bu tesisin açılışı 18 Nisan 2023 tarihinde açıldı. Pilot tesis ilk aşamada yılda bin 200 ton cevher işleyecek şekilde tasarlandı.
YILDA 220 MİLYON DOLAR
Pilot tesisin ardından endüstriyel üretime geçilmesiyle birlikte yıllık 570 bin ton üretim hedeflenirken, ülkenin bu projeden yıllık yaklaşık 220 milyon dolar gelir elde etmesi planlanıyor.