Milli Dayanışma Komisyonu, çarşamba günü toplanıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanacak komisyon, SETA, TEPAV ve Rawest gibi araştırma merkezlerinden temsilcileri dinleyerek ülkenin güncel meselelerini ele alacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü, saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, Meclis Tören Salonu’nda toplanacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan 'Terörsüz Türkiye' planı: Heyetin yapacağı dinleme faydalı olabilir

Toplantıda, ülkenin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarına ilişkin görüş ve önerileri almak üzere çeşitli araştırma merkezleri ve vakıfların temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun on ikinci toplantısı iki oturumda gerçekleşecek. Birinci oturumda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi ve Ekopolitik Kültür ve Eğitim ve Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri sunum yapacak.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcileri söz alacak.

