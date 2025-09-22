BIST 11.496
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 654 bin 712 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 906 bin 808 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 445 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 253 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 167 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 723 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 583 bin 632 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 530 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.

