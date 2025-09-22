BIST 11.532
HABER /  DÜNYA

4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede panik,tsunami uyarısı verildi

Anadolu Ajansı
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan yapılan açıklamada, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Berkeley kentinin 2 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu ve yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı verilirken henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

