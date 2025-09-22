BIST 11.496
DOLAR 41,37
EURO 48,79
ALTIN 4.954,92
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 65 bine ulaşırken, yaralı sayısı 166 bini geçti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Abone ol

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırıları ve açlık koşulları nedeniyle son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

Bakanlığın verilerine göre, 19 Ocak’ta varılan ateşkese rağmen 18 Mart’tan itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarda 12 bin 785 Filistinli yaşamını yitirdi, 54 bin 754 kişi yaralandı.

İsrail ve ABD destekli sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 523 kişi öldü, 18 bin 496 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten itibaren ise toplam can kaybı 65 bin 344’e, yaralı sayısı 166 bin 795’e ulaştı.

Gazze’de hâlen enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtiliyor. Yetkililer, acil müdahale ve yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...