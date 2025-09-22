Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 65 bine ulaşırken, yaralı sayısı 166 bini geçti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırıları ve açlık koşulları nedeniyle son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.

Bakanlığın verilerine göre, 19 Ocak’ta varılan ateşkese rağmen 18 Mart’tan itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarda 12 bin 785 Filistinli yaşamını yitirdi, 54 bin 754 kişi yaralandı.

İsrail ve ABD destekli sözde yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 523 kişi öldü, 18 bin 496 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023’ten itibaren ise toplam can kaybı 65 bin 344’e, yaralı sayısı 166 bin 795’e ulaştı.

Gazze’de hâlen enkaz altında binlerce kişinin olduğu belirtiliyor. Yetkililer, acil müdahale ve yardım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.