BIST 11.493
DOLAR 41,37
EURO 48,80
ALTIN 4.952,40
HABER /  DÜNYA

Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay

Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay

FİLİSTİN'i son olarak İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz ülkeleri tanıdı. BM'ye üye 193 ülkenin yaklaşık 150'si Filistin devletini tanımış durumda. Avrupa ülkeleri arasında Filistin'i tanımamakta ayak direyen ülke ise Almanya oldu. Almanya, İsrail'in kankası olan İngiltere ve Kanada'nın aldığı tanıma kararı sonrasında iyice yalnızlaştı. Alman kamuoyu da Filistin için bastırıyor. Yapılan son ankette halkın yüzde 54'ü Filistin'in tanınmasını istedi.

Abone ol

FİLİSTİN konusunda Avrupa ülkelerinin arka arkaya aldığı kararlar gündeme otururken, gözler inat eden Almanya'ya çevrilmiş durumda. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz dün Filistin’i tanımıştı. Bugün ise Fransa'nın BM Genel Kurulu'nun 80. oturumunda Filistin’i tanıması bekleniyor. Bu kararlar, Avrupalı devletlerin artık bu hususta ABD’den farklılaştığını ve İsrail’in eskiden olduğu gibi Batı ittifakından sınırsız destek alamayacağını gösteriyor.

Almanya neden inat ediyor?
BM'ye üye 193 ülkenin yaklaşık 150'si Filistin devletini tanımış durumda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise İsrail ile birlikte Filistin devletinin tanınmasını en güçlü muhalefeti gösteren ülke. ABD'nin tutumu şaşırtmasa da Almanya'nın ayak diremesi iç kamuoyunu da rahatsız ediyor. Bu inadın sebebi olarak Hitler utancı gösteriliyor. Yahudi soykırımı utancından kurtulamayan Almanya, İsrail'in katliamına ses etmiyor. 

Almanya'nın ön koşulu gerçekçi mi?
Alman hükümetinin Filistin devletinin tanınması konusundaki resmi tavrı, böyle bir adımın kısa vadede atılmasının gündemde olmadığı yönünde. Başbakan Friedrich Merz Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Bu girişime dahil olmayacağız" demiş, "devlet olarak tanıma için gerekli ön koşulların hiçbir şekilde mevcut olmadığını" belirtmişti. Merz, tanımanın, iki devletli çözüm hedefli bir barış sürecinin ardından gelmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail topraklarına saldırmasıyla başlayan Gazze savaşı sürerken iki devletli çözüm için masaya oturma ve çözüme ulaşma şansı yok denecek kadar az. Alman hükümetini eleştirenler, Berlin'i gerçekçi olmayan bir ön koşul öne sürerek karar alma baskısından sıyrılmaya çalışmakla suçluyor.

Gazze'ye değil İsrail'e ağladı
Hitler sendromundan kurtulamayan Almanya Başbakan Merz, geçen hafta Münih kentinde nasyonalsosyalizm döneminde tahrip edilmiş bir sinagogun açılış töreninde yaptığı konuşmada ağlamasıyla dikkat çekmişti. 7 Ekim 2023'ten bu yana yeni bir antisemitizm dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu, bunun kendisine utanç verdiğini ifade eden Merz, Gazze söz konusu olduğunda ise samimiyetsiz bulunuyor. 

İç ve dış baskıya inatla direniyor
İsrail'e karşı daha güçlü bir tutum sergilenmesi yönünde Alman hükümeti üzerindeki baskı artıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar yaptırımlara sıcak bakarken muhalefetteki Yeşillerin eş başkanı Franziska Brantner, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'na seslenerek "İsrail ve Filistin'deki tüm insanlar için barıştan yana olan güçlerin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa içinde aşırı sağcı güçlerin bulunduğu İsrail hükümetinin Gazze'de yol açtığı yıkıma, barış perspektifinin ve rehinelerin serbest bırakılması umudunun giderek uzaklaşmasına seyirci mi kalacaksınız?" sorusunu yöneltti. Onlarca sivil toplum kuruluşu da Alman hükümetine, İsrail'e yönelik eleştirileri somut adımların izlemesi çağrısında bulundu.

ALMAN HALKI NE DÜŞÜNÜYOR? ANKET SONUÇLARI

Ağustos ayı başlarında yapılan bir anket, Almanların yüzde 54'ünün Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini ortaya koyuyor. Bu adıma karşı olanların oranı ise yüzde 31. BM'de Filistin devletinin tanınmasına karşı olanların sayısı ise giderek azalıyor. Fransa gibi Almanya'nın yakın müttefiklerinin taraf değiştirmesi Berlin'i zora sokacak ve Almanya bu konuda ABD ile aynı saflarda yer alan sayılı ülkeler arasına girecek. ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle bu durum diplomatik açıdan Alman hükümetinin işini kolaylaştırmayacak.

İlgili Haberler
4 önemli ülke Filistin'i tanıdı Netanyahu çıldırdı! Filistin'i tanıyan ülkeler listesine bakın
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Deniyor ki Trump Erdoğan'dan isteyecek
Foto Galeri Türkiye Eskişehir Beylikova'da ne buldu? Deniyor ki Trump Erdoğan'dan isteyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Rusya: Filistin meselesinde iki devletli çözüm tek çıkar yol
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Erzurum'da görülmemiş olay! Araçtaki çakmak tüpü patladı, 2 yaralı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Turkcell'in son 10 yılda sosyal fayda projelerine katkısı 13 milyar lirayı aştı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 2. duruşması başladı
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Devran döndü Ahmed Şara'dan ABD pozu
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
ABD'nin California eyaletinde 4,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...
4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede panik,tsunami uyarısı verildi
4,3 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede panik,tsunami uyarısı verildi
'Tuğlayı çekersem duvar yıkılır' diyaloğu! Mehmet Ağar 22 yıl sonra dedi ki...
'Tuğlayı çekersem duvar yıkılır' diyaloğu! Mehmet Ağar 22 yıl sonra dedi ki...
Milli Dayanışma Komisyonu, çarşamba günü toplanıyor
Milli Dayanışma Komisyonu, çarşamba günü toplanıyor