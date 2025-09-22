BIST 11.493
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

Orhan Güler (71) idaresindeki plakasız motosiklet, Bedi köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ev ve duvar arasındaki boşluğa devrildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Güler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Sürücü Güler, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

