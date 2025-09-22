7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı

Bağ-Kur'lu esnaflarda emekliliği 9 bin günden 7200 iş gününe düşürecek düzenlemeyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir müjde geldi. 7200 prim günüyle ilgili çalışmaların hızla başlayacağını aktaran Bakan Işıkhan, düzenleme için tarih de verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olan 7200 prim günüyle ilgili yapılan her açıklama milyonlarca esnafı oldukça heyecanlandırıyor... Ensonhaber'e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların beklediği 7200 prim günü için açıklamalarda bulundu.

Bağ-Kur'lu olan vatandaşların beklediği 7200 prim günü için tarih veren Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 yılından önce 7200 müjdesini vermesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarının altını çizen Bakan Işıkhan, "Ancak burada esnaf derken esnafın kapsamını küçük esnaf mı herkesi mi alacağız? Bu kapsamı ve değerlendirmeyi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Çalışmalara başladık

"Kabul etmemiz lazım ki" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan ışıkhan, "Bağkur esnafımızın durumu da özellikle prim ödeme noktasında zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük diğer SSK'lı tahsilatımıza göre. Ben bu konuda çalışmalarımıza başladığımızı ifade edeyim" dedi.

Bakan Işıkhan, 2026'yı işaret etti

Bakan Işıkhan, 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde 7200 prim konusunu bir nihayete erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.