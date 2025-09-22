AK Parti'de üç günde sekiz il başkanı istifa etti Şamil Tayyar: Neşter derine vurulmalı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç günde sekiz il başkanı istifa etti. Şamil Tayyar, istifaların tabanda heyecanla karşılandığını belirterek neşterin derin vurulması gerektiğini söyledi.

18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifalarını açıkladı.

19 Eylül'de ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını duyurdu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de 20 Eylül'de istifa etti.



İstifaların ardından parti yönetiminden yapılan açıklamada, son kongre sonrası AK Parti'nin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada bu değerlendirmeler sonucu sekiz ilde görev değişikliğine gidildiği duyuruldu.

AK Parti'den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur."

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat 2025'te yapmış, Cumhurbaşkanı ve partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan 1547 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmişti.

İl başkanlarına yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı

Sabah gazetesi 22 Eylül'deki kulis haberinde, AK Parti'de tüm il başkanlıklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını öne sürdü.

Haberde, beş aşamada hazırlanacak bir raporun Erdoğan'a sunulacağı, her ilden üçer adayın mülakata gireceği, kimin il başkanı olacağı konusunda nihai kararı cumhurbaşkanının vereceği iddia edildi.

Sabah'a göre AK Parti kulislerinde, Ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

AK Parti'den bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şamil Tayyar: Teşkilatlara neşter vurulması gerekiyordu

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 19 Eylül'de X hesabından yaptığı açıklamada istifa eden il başkanları ile ilgili "Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor" demişti.

Tayyar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün "seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalıştığını" savunmuş ve eklemişti:

"Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin."

Tayyar 22 Eylül'de de AK Parti'de sekiz il başkanının istifasının, hem parti tabanında hem kamuoyunda heyecanla karşılandığı yorumunu yaptı.

Tayyar "Bu heyecanın sebebi, ayrılanlara duyulan öfke değil, geniş kapsamlı değişim talebine duyulan özlemdir" dedi. (bbc türkçe)