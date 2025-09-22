BIST 11.493
Hasan Mutlu itiraf etti! Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi

İBB'ye ve ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk ağının' deşifre olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

İstanbul'da İBB'ye ve ilçe belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonu tüm titizliğiyle devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada; tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade büyük bir 'yolsuzluk' ağını deşifre etti.

Hasan Mutlu tek tek anlattı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesinde CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini anlattı.

İBB'den seçilen isimler gönderildi 

2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini anlatan Mutlu, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini belirtti. Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında ise Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden Mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti.

Haberde; İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği aktarıldı. Seçilen bu isimlerin CHP'li ilçe belediyelerindeki oluşturulan 'rantı' İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu 'yolsuzluk sistemine' aktarmakla görevli oldukları değerlendirildiği belirtildi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı 'yolsuzluk sistemini' CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşığıdı ortaya çıktı.

Öte yandan 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe belediye başkan adayını Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği öne sürülmüştü. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel katılmamıştı.

