BIST 11.493
DOLAR 41,37
EURO 48,80
ALTIN 4.952,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Abone ol

Can Akgeyik (20) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'de üç günde sekiz il başkanı istifa etti Şamil Tayyar: Neşter derine vurulmalı
AK Parti'de üç günde sekiz il başkanı istifa etti Şamil Tayyar: Neşter derine vurulmalı
Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin fiyatı belli oldu! Maç nerede, ne zaman?
Türkiye-Bulgaristan maç biletlerinin fiyatı belli oldu! Maç nerede, ne zaman?
Hasan Mutlu itiraf etti! Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi
Hasan Mutlu itiraf etti! Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ekibi
Londra'da Filistin elçiliği açıldı
Londra'da Filistin elçiliği açıldı
Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 65 bin 344’e yükseldi
Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
Mabel Matiz hakkında soruşturma başlatıldı! 'Perperişan' şarkısının sözleri nedeniyle ifade verecek
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
7200 müjdesi geldi! Bakan Işıkhan tarih vererek açıkladı
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Filistin'i tanımamakta inat eden ülke! İngiltere bile tanıdı anket sonuçları da olay
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Bilecik'te motosiklet devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor