Minibüs ile otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.Abone ol
Can Akgeyik (20) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Polat idaresindeki minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Akgeyik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.