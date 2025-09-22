EGM'den Fenerbahçe kongresinde dile getirilen iddiayla ilgili suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), bir spor kulübünün hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bir delege tarafından dile getirilen "müsabakalarda 40-45 bin personel görevlendirildiği" iddiasının gerçek olmadığı belirtilerek, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

EGM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da 20-21 Eylül'de bir spor kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisine yer verilen açıklamada, bir delegenin, müsabakalarda görevli personele yönelik "hadsiz, asılsız ve yakışıksız" ithamlarda bulunduğu belirtildi.

Hiç kimsenin Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapmasının mümkün olmadığına ve ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çevik kuvvet birimlerinde görev yapan personelimiz, Kıyafet Yönergesi kapsamında belirtilen üniforma ile görev yapmaktadır. Müsabakaların risk durumu ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda personel sayısı planlanmakta olup, 40-45 bin personel görevlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Türk Polis Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Emniyet Teşkilatı Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Mevzuat hükümleri dışında hiç kimsenin, hangi sıfatla olursa olsun, Türk Polis Teşkilatı üzerinde denetim yapması mümkün değildir. İlgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."