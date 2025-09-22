Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! O fotoğrafa beğeni yağdı

Oyuncu Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat eden Altuğ, son olarak kızıyla bir anını paylaştı. Kızının son halini gören takipçileri şaşkınlığını gizleyemedi. Benzerlikleri büyük ilgi çekti.

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Altuğ son olarak kızıyla bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerinin yoğun ilgisine maruz kaldı.

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştığı Yağmur Atacan'la hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin bu evliliğinden de Su adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Eleştirilen yaş farkına rağmen mutlu evliliklerini devam ettiren ikili, gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medyada aktif olan Pınar Altuğ, son olarak kızıyla yayınladığı pozla adından söz ettirdi.

"KIZIM"

Altuğ'un "Kızım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Anne-kızın benzerliği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un paylaşımına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yağdı.