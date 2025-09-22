BIST 11.468
14 yaşındaki Hiranur komşusu tarafından vuruldu! Şoke eden olay

Anadolu Ajansı
Başkentte gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu tarafından silahla ateş açılması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Sincan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden H.P'nin (61), iddiaya göre, gece saatlerinde sitedeki çocukların gürültü yaptıkları gerekçesiyle, silahla etrafa rastgele ateş açması sonucu 14 yaşındaki Hiranur Şimşek yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli H.P'yi gözaltına aldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilen Hiranur Şimşek'in ağır yaralı olduğu öğrenildi.

"Hayati riski çok yüksek"

Hiranur Şimşek'in babası Recep Şimşek, H.P'nin gürültü gerekçesiyle sinirlenip çocuklara ateş ettiğini öne sürerek, "Bağırıyor, çağırıyor. Üst kata çıkıp balkondan silahla, pompalıyla sıkarak çocuklara ateş ediyor. Benim kızım ayağa kalkınca saçmaların hepsi kızıma geliyor. Şu anda da hayati tehlikesi yüksek. Saçmalardan birkaçı kalbe ve diğerleri de akciğere geliyor. İç kanaması olduğu için hayati riski çok yüksek." dedi.

Yetkililere seslenen Recep Şimşek, şüpheli H.P'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

