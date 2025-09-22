BIST 11.485
Tele 1'in Erdoğan-Netanyahu KJ'si tepki çekti kanal özür diledi Ömer Çelik'ten açıklama

Tele 1'de Filistin'e soykırım uygulayan İsrail'in başbakanı Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyaslanması tepkilere neden oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz." dedi.

Tele 1'de yayınlanan programda gazeteci Musa Özuğurlu'nun "Erdoğan'ın Netanyahu'dan farkı ne?" şeklindeki sözlerinin KJ olarak ekrana verilmesi, büyük tepki çekti.

"GAFLET DEĞİLSEN AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Netanyahu, yıllardır masum Filistin halkına zulmeden aşağılık bir canidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ise her daim mazlumun yanında zaliminse karşısında dimdik durmuştur" diyerek, "Bu gerçeği yok saymak; gaflet değilse, açık bir provokasyondur" ifadesini kullandı.

TELE 1 ÖZÜR DİLEDİ

Eleştiriler üzerine Tele 1 açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte, yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz. Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz" denildi. 

"ÖZÜR İÇİN GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKİR"

Tartışmaların odağındaki kanala bir eleştiri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz.

İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu’yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerine yer verdi.

