Deprem uzmanı 'olağandışı' dedi ve uyardı! Sındırgı'da deprem bekleniyor mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından 40 günde 10 binden fazla artçı deprem meydana gelirken Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Daha büyük deprem olur mu?" sorusunu yanıt verdi. Prof. Dr. Tüysüz ayrıca, "Yeraltı çalışmalarına ihtiyaç var" dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe gece 00.05'te 4,9 ardından saat 12.02'de 4,5 büyüklüğünde iki deprem ile sarsıldı.

Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

DEPREMLERİN ARDINDAN 3 İHTİMALİ SAYDI 

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede meydana gelen 10 bin 50 civarında depremin alışılageldik bir sayı olmadığını belirterek üç ihtimal sıraladı.

"Özellikle Sındırgı'nın güneyinde bugünkü depremin de meydana geldiği alanda ya bizim yüzeyde görmediğimiz bir takım faylar var, ya burada jeotermal olarak sıcak suların bir hareketi var" diyen Tüysüz, "Ya da magma hareketleri var" değerlendirmesinde bulundu.

"YERALTI ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ VAR"

Bu durumun nedeninin anlaşılabilmesi için bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini kaydeden Tüysüz, "Yüzeyden yapılan çalışmalarda burada aktif bir fay izlenemiyor. Yeraltı çalışmalarına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEKLER"

Prof. Dr. Tüysüz, "Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu ise, "Olasılıkla bunlar birkaç ay daha devam edecekler. Ancak bölgede büyük deprem yaratacak bir fay olsaydı, bu faylar yüzeye çıkar ve biz bunları belirlerdik" dedi.

Prof Dr. Tüysüz ayrıca, "Beklentimiz büyük bir deprem olmaksızın, bu sarsıntıların devam etmesidir. Burada 6,1'den daha büyük bir deprem ortaya çıkacağı kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

