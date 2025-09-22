BIST 11.468
DOLAR 41,38
EURO 48,74
ALTIN 4.955,09
HABER /  GÜNCEL

Hamas'tan ABD lideri Trump'a mektup: Rehinelerin yarısını bırakmak için şart sundular

Hamas'tan ABD lideri Trump'a mektup: Rehinelerin yarısını bırakmak için şart sundular

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdiği iddia edildi. Hamas, mektupta, İsrail'in saldırılara 2 ay ara vermesini garanti ederse, İsrailli rehinelerin yarısını 'hemen' serbest bırakacağını bildirdi.

ABD medyasından Fox News, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için Trump'a bir mektup gönderdiğini ileri sürdü. Trump yönetimi ve esir takası müzakerelerine katılan ve adları açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, mektubun Hamas tarafından Katarlı yetkililere teslim edildiği ve bu hafta içinde ABD Başkanı'na ulaştırılmasının beklendiği ifade edildi.

Mektupta Hamas'ın, Trump'tan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay boyunca ara verilmesi garantisi istediği, karşılığında da Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiği öne sürüldü.

Habere ilişkin henüz Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın söz konusu teklifte kaç esiri veya kaç esirin cenazesini teslim etmeyi önerdiği detayına yer verilmedi. Gazze'de Hamas'ın elinde 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20'sinin sağ olduğuna inanılıyor.

