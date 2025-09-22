Burhanettin Duran’dan o görüntüye tepki: Açık bir hakarettir

BIST 11.468
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir televizyon kanalında aynı alt bantta anılmasına sert tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edildiği cümlenin ekrana yansıtılmasına tepki gösterdi.

Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı: 

"Bir televizyon kanalında, insanlık değerlerinin savunucusu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sivillere yönelik katliamların faili Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısı, Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakarettir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir.

Ayrıca bu durum, bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddidir. Bu tür yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan  liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir."

