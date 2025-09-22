Telefon yastık altında uyuyorsanız dikkat! Hiç masum değilmiş...

BIST 11.468
SAĞLIK

Birçok kişi uyurken telefonunu yastığın altına koyar ancak uzmanlar uyardı. Telefonu uyurken yastığın altına koymak sanıldığı kadar masum değilmiş...

Modern yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefonlar, günün neredeyse her anında yanımızdan ayrılmıyor. Uzmanlar, özellikle gece uyurken telefonu yastığın altına koymanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Elektromanyetik dalgalardan uyku kalitesinin bozulmasına kadar pek çok olumsuz etkisi bulunan bu alışkanlık, uzun vadede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı tehdit ediyor.

BAŞLICA TEHLİKELER

Telefonu yastığın altına koymak masum bir alışkanlık gibi görünse de uyku düzenini ve sağlığı olumsuz etkileyen ciddi riskler barındırıyor. Daha sağlıklı bir uyku ve kaliteli bir yaşam için telefonun başucunuzdan uzak olması büyük önem taşıyor.

RADYASYON RİSKİ

Akıllı telefonlar düşük seviyede de olsa elektromanyetik dalga yayar. Bu dalgaların uzun süreli ve yakın temasta bulunması, vücutta biyolojik stres oluşturabilir. Uzmanlara göre radyasyona maruz kalma oranını düşürmek için telefonların gece uyurken başucundan uzak tutulması gerekiyor.

UYKU KALİTESİNİ BOZUYOR

Telefon ekranından yayılan mavi ışık, uyku hormonu melatoninin salgılanmasını baskılıyor. Ayrıca telefonun yastık altında olması, bildirim sesleri ve titreşimlerle uykunun bölünmesine neden oluyor. Bu durum derin uykuya geçişi engelleyerek yorgun uyanmaya yol açıyor.

BEYİN YORGUNLUĞU VE STRES

Telefonun başucunda bulunması, bilinçaltında “sürekli ulaşılabilir olma” hissini tetikliyor. Bu da zihinsel yorgunluğa ve stres seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar, telefonun gece boyunca yakın mesafede olmasının farkında olmadan beyin üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

YANGIN TEHLİKESİ

Telefonu şarjda bırakıp yastık altına koymak ciddi bir yangın riskine yol açıyor. Isınan cihaz, özellikle yastık ve nevresim gibi yanıcı malzemelerle temas ettiğinde tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

DAHA SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Uzmanların önerdiği basit önlemlerle bu risklerden korunmak mümkün. Telefonu gece moduna alın veya uçak moduna geçirin. Telefonu başucuna değil, odanın uzak bir köşesine bırakın. Alarm için akıllı telefon yerine klasik çalar saat kullanın.

