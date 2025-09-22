Putin'den Batı'ya rest! Trump'a 1 yıllık teklif

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki dengelerin bozulmaya devam ettiğini vurgulayarak Batı'yı suçladı. Putin, Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için de Trump'a 1 yıllık teklifte bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Avrupalı liderlerin hava sahası ihlallerinin "ciddi çatışma" riski barındırdığını açıklamasının ardından Batı'ya karmaşık mesajlar gönderdi.

Putin, NATO ve Rusya uçaklarının sıkça karşı karşıya geldiği son dönemde Güvenlik Konseyi kurmayları bir araya geldi.

Kurmaylarıyla ile stratejik istikrar alanındaki durumu görüşen Putin, dünyadaki dengelerin bozulmaya devam ettiğini vurgulayarak Batı'yı suçladı.

SİLAH KONTROL SİSTEMİ YIKILDI

Putin, Rusya ile ABD arasındaki stratejik saldırı silahlarının azaltılması ve sınırlandırılmasına ilişkin sistemin (START) Batı’nın yıkıcı adımları sonucu çöktüğünü dile getirdi.

Moskova’nın nükleer caydırıcılık ve savunma politikalarına bağlılığını bir kez daha ortaya koyan Rus lider, “Batı’nın adımları, nükleer silaha sahip devletler arasındaki diyalogun temellerini önemli ölçüde sarstı" dedi ve "Rusya, silahların kontrol sisteminin ortadan kaldırılmasının tehlikesini sürekli vurguladı” sözlerini açıklamasına ekledi.

Rusya'nın savunma alanındaki güçlendirme programının tam ve zamanında uygulandığını söyleyen Putin, "Rusya'nın silahlanma yarışına herhangi bir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

BATI'YA REST

Putin, Rusya’nın ulusal caydırıcı güçlerinin güvenilirliğinden emin olduğunu belirtti ve “Rusya, her türlü tehdide cevap verebilecek durumda” ifadesini kullandı.

"Olası tehditlere karşı askeri güçle karşılık vermeye hazırız" diyen Putin, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı ve her zaman siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin tercih edildiğini de vurguladı.

Putin, 5 Şubat 2026'da ABD ile mutabık kaldıkları yeni START anlaşmasına bir yıl boyunca daha devam etmeye hazır olduğunu kaydetti.

TRUMP'A 1 YILLIK TEKLİF

Rus basınında yer alan habere göre, Putin nükleer silahların kontrolü sisteminin korunmasının önemine dikkat çekti. Televizyondan ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan Putin, Washington ile Moskova arasındaki nükleer silahların sınırlandırılması için Trump'a 1 yıllık teklifte bulundu.

Putin, "Rusya, eğer Trump da aynısını yapmayı kabul ederse 5 Şubat 2026'dan sonra bir yıl boyunca Yeni START Anlaşması'nın temel sınırlamalarına uymaya hazırdır” dedi.

"BİDEN YÖNETİMİ DÜŞMANCA SİYASET İZLEDİ"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, "düşmanca" siyaset izlediği değerlendirmesinde bulunan Putin, "bu nedenle Rusya ile ABD arasında sağlanan yeni START'ın tam ölçekli olarak uygulanmadığını" belirtti.

Anlaşmanın süresinin 5 Şubat 2026'da sona ereceğine işaret eden Putin, bu anlaşmadan vazgeçilmesinin hatalı adım olacağını vurgulayarak, "Bu anlaşma, 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve belirginliğin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor." diye konuştu.

Vladimir Putin, şöyle devam etti:

"Stratejik silahlanma yarışına yol açmamak, kabul edilebilir bir öngörülebilirlik ve itidal düzeyi sağlamak için, yeni START Anlaşması sayesinde oluşturulan statükoyu, bulunduğumuz çalkantılı dönemde korumaya çalışmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Rusya, 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir yıl daha yeni START Anlaşması kapsamındaki temel kısıtlamalara uymaya devam etmeye hazır. Gelecekte durumu analiz ederek, kısıtlamaların gönüllü olarak sürdürülmesi konusunda karar vereceğiz. Bu, ancak ABD'nin de benzer şekilde hareket etmesi ve mevcut caydırıcılık potansiyellerin dengesini bozacak adımlar atmaması halinde uygulanabilir."

Başkan Putin, ilgili Rus kurumlarına ABD'nin bu konudaki faaliyetlerini yakından takip etme talimatını vererek, "ABD'nin uzaya füze önleme sistemlerinin konuşlandırma hazırlıkları dahil, füze savunma sistemlerin stratejik bileşenleri geliştirme yönündeki planlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür istikrarsızlaştırıcı eylemlerin fiilen uygulanması, yeni stratejik silahların azaltılması alanındaki statükoyu koruma yönündeki girişimlerimizi boşa çıkarabilir. Biz de buna göre önlem alacağız." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın yeni START Anlaşması ile ilgili teklifinin, ABD ile stratejik alandaki diyaloğa katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.