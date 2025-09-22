Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ve İsrail mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, PKK'nın Suriye kolu SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında gecikme olduğunu açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik saldırının ise bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

Abone ol

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik müzakerelerinde ileri aşamaya geçildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye orduya entegrasyon ve Kürt halklarının korunmasını garanti ettik, tereddüt ediyorlar" dedi.

Şara, İsrail'in güvenlik endişelerini ele almayı amaçlayan görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini söyledi. Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, ABD ve genel olarak Batı ile Suriye arasında inşa edilebilecek birçok konu olduğunu dile getirdi.

ABD KONGRESİNE ÇAĞRI

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.

ŞARA'DAN SDG MESAJI

Suriye'nin dış politikasını "tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak" sözleriyle özetleyen Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin lideri Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.

Şara, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve "tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını" teyit ettiklerini ifade ederek, ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını söyledi.

Mart ayında SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve ağırdan alındığını dile getiren Şara, bazılarının "adem-i merkeziyetçilik" adı altında bölünmeye heveslendiğine dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesini çatışmalardan ve karışıklıktan koruyacak şeyin silahların devletin elinde toplanması olduğunu vurguladı.

Şara SDG ile 10 Mart'ta sağlanan anlaşmada ise bir gecikme bulunduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINA YÖNELİK SALDIRI BİR SAVAŞ İLANI!

Şara, yönetime geldikleri günden bu yana İsrail'in birçok saldırı düzenlediğini, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik saldırının ise bir savaş ilanı olduğunu ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda İsrail'in endişelerinin olması durumunda bunun kendilerine arabulucular vasıtasıyla iletilebileceğini söyledi.

Şara, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin de "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi." dedi.

"GOLAN'I TARTIŞMAYA AÇABİLİRİZ"

İsrail'in sürekli olarak Suriye topraklarına müdahale ettiğini vurgulayan Şara, bu ülkeyle müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız." diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.