Hadi Özışık’tan Mahmut Tanal’a: Sen önce sağına soluna bak!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti’de yaşanan istifaların partiyi dağılma sürecine soktuğunu öne sürmüş ve buna ilişkin iddialarını dile getirmişti.

Özışık, CHP’deki istifalara dikkat çekerek AK Parti’nin dağılma sürecinde olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı.

AK Parti'de bir değişim süreci olduğuna dikkat çeken Özışık, söz konusu yenilenmenin bundan kaynaklandığını ifade etti. AK Parti kadrolarının kibirden uzak vatandaşa hizmet odaklı bireylerle yenilendiğine vurgu yaptı.

CHP'de yaşanan son istifa sürecinde yapılan açıklamaları da hatırlatan Hadi Özışık buna rağmen yapılan, AK Parti'de işler karışık algısına karşı çıktı.

'Sağına soluna bak, Mahmut Tanal'

Gazeteci Hadi Özışık, “CHP’de kaçan kaçana, AK Parti’de 8 il başkanı istifa etmiş diye ‘AK Parti dağılıyor’ yaygarası koparıyorlar. Sen önce sağına soluna bak, Mahmut Tanal!” dedi.