Fenerbahçe, başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını duyurdu

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, kesin sonuçları açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı, dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sayım ve seçim sonuçlarına itirazın olmadığını belirterek, kesin sonuçları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

SARAN, 12 BİN 325 OY ALDI

Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı.

38. BAŞKAN OLMUŞTU

Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.

