Dervişoğlu'ndan 'anket' tepkisi: Sahibi CHP ise açıklasın

Sözcü gazetesinde CHP Genel Merkezi tarafından yapıldığı belirtilen ve sonuçları yayımlanan anketin künyesinin bulunmadığına dikkat çeken İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye ve Sözcü gazetesine çağrı yaptı. Dervişoğlu, "Anketin sahibi CHP ise açıklasın, değilse Sözcü gazetesi özür dilesin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü Gazetesi'nde bugün yayınlanan ve CHP Genel Merkezi tarafından yapıldığı iddia edilen ankete tepki gösterdi.

Haberde yayımlanan anket sonuçlarına göre CHP yüzde 40'ı geçerken yalnızca 3 parti yüzde 7'lik seçim barajını aşabiliyor. İYİ Parti ise yüzde 2,9 oy alıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, ya Sözcü gazetesinin ya da CHP'nin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

"SÖZCÜ GAZETESİ MANİPÜLASYONA ALET OLMAKTA"

Dervişoğlu, "Yasal zorunluluğa rağmen künyesini açıklamadığı bir anketi “CHP’nin Masasındaki Anket” başlığıyla yayınlayan Sözcü Gazetesi göz göre göre manipülasyona alet olmaktadır" sözleriyle Sözcü gazetesine tepki gösterirken "CHP derhal açıklama yapmalıdır, eğer doğru değilse SÖZCÜ Gazetesi halkı yanılttığı ve yasaları çiğnediği için özür dilemelidir" dedi.

