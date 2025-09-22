BIST 11.468
AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı

AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtıklarını açıkladı.

İl Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasbeden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde 21 Eylül'de yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekili seçilmişti.

