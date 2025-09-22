Galatasaray evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Konyaspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin golleri Yunus Akgün, Icardi ve Torreira’dan gelirken, Konyaspor’un tek sayısı Umut Nayir’den geldi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 23'te Yunus Akgün, 45+1'de Icardi ve 64'te Torreira kaydetti.

Konyaspor'un golü ise 80'de Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 maçının tamamını kazanarak 18 puana yükseldi ve en yakın takipçisine 6 puan fark attı.

Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Galatasaray 3 - 1 Konyaspor

90'Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi.

80'GOL! Umut Nayir topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye indirdi. Konyaspor ceza sahasına kısa paslaşmalarla girdi. Umut Nayir, ceza sahası içinde topla buluştu ve direğin dibine çektiği şutla farkı 2'ye indirdi.

64'GOL! Torreira topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan kullanılan taç atışıyla topla buluşan Torreira, sağ çaprazdan sağ direğin dibine çok sert bir şut gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

60'Savunmanın arkasına atılan pasa Umut Nayir hareketlendi ve vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

50'Sallai uzaklardan çok sert vurdu, savunmadan seken topu kaleci Deniz kornere attı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'GOL! Icardi topu ağlara gönderdi. Barış'ın pasında Yunus topukla Icardi'ye muhteşem bir pas verdi. Icardi tek vuruşla nefis bir gol attı ve skoru 2-0 yaptı.

44'İlkay Gündoğan'ın uzaktan şutu auta gitti.

23'GOL! Yunus Akgün, topu ağlara gönderdi. Savunmadan atılan uzun top Barış Alper'e geldi. Sol kanatta boş pozisyonda hareketlenen Barış'ın vuruşu kaleciden döndü. Seken topta Yunus Akgün, önce rakibinden sıyrıldı ardından topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

22'Konyaspor tehlikeli geldi. Sol taraftan içeriye çevrilen topa arka direkte Muleka hamle yaptı. Top üstten auta gitti.

20'İlk 20 dakikada iki takımda net bir gol fırsatı yakalayamadı.

12'Jakobs'un ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

6'Kullanılan kornerde savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

6'Konyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'İlk düdük çaldı ve maça Konyaspor başladı.

Galatasaray - Konyaspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Singo, Sallai, Torreira, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut