Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni eşinden Nagehan Alçı'ya teşekkür

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın ikinci evliliğini sosyal medya üzerinden kutladı. Alçı'nın tebrik mesajına ise yanıt ROK'un eşi Pınar Kütahyalı'dan geldi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenmişti ancak ikili Ekim 2023’te tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından özel hayatını gözlerden uzak tutan Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci evliliğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aile arasında sade bir törenle evlenen Kütahyalı, nikah görüntülerini “Aile arası bir sade nikahtı” notuyla paylaştı. Aynı zamanda eşinin yaptığı romantik paylaşımı da kendi hesabında yayınladı.

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşini tebrik etti. Alçı, "Pınar ve Rasim’e mutluluklar diliyorum…Yolları açık olsun…" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, paylaştığı fotoğraftan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok'u sildi. Uçanok, Kütahyalı ve Ayaz'ın evliliğini şu ifadelerle kutlamıştı:

"Kıymetli müvekkilim Rasim Ozan Kütahyalı ve çok değerli eşi Pınar Ayaz’a bir ömür mutluluklar diliyorum. Aile olabilmek çoook kıymetli. Yuvanızı bir ömür aşk ve huzurla sürdürmeniz dileğiyle. Ayrıca sevgili Pınarcığım beni nikah şahidin yaptığın için çok mutlu oldum. Sizi çok seviyorum"

Nagehan Alçı’nın bu paylaşımına Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı, “Sevgili Nagehan, çok teşekkür ederiz” cevabını verdi.

