Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabulünde, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirterek, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Türkevi'ndeki kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.