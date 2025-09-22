BIST 11.468
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi

TELE 1'de Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile karşılaştırıldığı skandal kj ile ilgili hakkında soruşturma başlatılan kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında özür diledi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ,Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile karşılaştırıldığı skandal kj için canlı yayında özür diledi.

Televizyon kanalı TELE 1'de ekrana skandal bir kj yansıtıldı. Dün gece yayınlanan bir program esnasında verilen kj'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile karşılaştırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal kj ile ilgili çok sayıda tepki gelirken; yargı da harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

3 İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı açıklamada, 3 kanal yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "TELE1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında özür diledi. Yanardağ açıklamasında "Sağa sola bükmeye gerek yok. KJ'deki ifadeye katılmıyoruz, doğru bulmuyoruz ve reddediyoruz. Bu TELE 1'de yayınlandığı için de özür dileriz" ifadelerini kullandı.

