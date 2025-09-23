Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerinden yeni başkan Safi Arpaguş'a kadro çağrısı

Görev süresi sona eren Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yerine, Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı. Yeni başkana tebrik mesajları gelirken, yıllardır kadro bekleyen fahri (geçici) Kur’an kursu öğreticilerinden dikkat çeken bir çağrı geldi.

Fahri Kur’an Kursu Öğreticileri Platformu, yeni başkan Arpaguş’a görevinde başarılar dileyerek, uzun süredir çözüm bekleyen kadro sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Platform Başkanı Saliha Şentürk yaptığı açıklamada, fahri öğreticilerin 15 yıldır özlük hakları ve kadro taleplerinin görmezden gelindiğini belirtti. Şentürk, aynı kurum bünyesindeki vekil imamların iki kez kadroya geçirilmesine rağmen fahri öğreticilerin kapsam dışında bırakılmasının "ciddi bir adaletsizlik" olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 yıldır emeği yok sayılan, görev süresi boyunca kadın-erkek ayrımıyla karşı karşıya kalan biz fahri Kur’an kursu öğreticileri, artık bu adaletsiz yapının sürmesini istemiyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir. SGK prim gün sayımız baz alınarak, görevde olup olmamıza bakılmaksızın, yılların tecrübesine dayalı olarak kadro hakkımızın tanınmasını ve aylık 8-9 gün yatırılan sigortamızın 30 güne tamamlanarak emeklilik hakkımızın verilmesini talep ediyoruz.”

Fahri öğreticiler, yeni başkan Safi Arpaguş’un döneminde bu kronik sorunların çözüme kavuşmasını beklediklerini belirtti. Şentürk, “15 yıldır emeği çiğnenen, görmezden gelinen bizler, bu adaletsizliğin sona ermesini ve yeni başkanın bu sorunu ivedilikle gündemine almasını umut ediyoruz,” dedi

Emek verenin hakkını vermeyen sistem sorgulanmalıdır

Kul hakkı sadece vaazda değil uygulamada da gözetilmelidir

Bilhassa bu duruma diyanetin yetkileri uyması gerekirken örnek alınması gereken bir kurum iken 15yıldır fahri öğreticileri sömürü sisteminde çalıştırıp hakkını teslim etmeyen bi kurum hakine dönüşmesi vicdanları yaralayıcı insanların güvenini zedeleyen bi yapıya dönüşmüştür.

Personeline sahip çıkmayan ayrımcılık yapan bi kurum olması diyanette yıllardır hizmet etmiş gönül vermiş fahri öğreticileri derinden yaralamış hayal kırıklığına uğratmıştır Dileğimiz bu yanlış tutumdan ivedilikle dönüp 15 yıldır kadro ve özlğk hakları verilmemiş FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN haklarını görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak teslim edilmeli ve sigortaları 30 güne tamamlanarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır

"Çalışanlarınızın alın terleri kurumadan haklarını verin." diyen Peygamber'in öğüdüne riayet etmeye 15 yıldır hizmet etmiş fahri öğreticilere vefa duygusunu hatırlamaya ve geciktirilmiş hakları olan kadro ve özlük haklarını teslim etmeye yeni başkanımız safi argaşu davet ediyoruz ivedilikle sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz.