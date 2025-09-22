BIST 11.468
DOLAR 41,37
EURO 48,86
ALTIN 4.984,30
HABER /  GÜNCEL

Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?

Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?

Gazeteci Sinan Burhan, aldığı kulis bilgilerini X hesabından paylaştı. PKK örgütü üyelerinin durumuyla ilgili Meclis’te yeni adımların konuşulduğunu belirten Burhan, düzenlemenin detaylarını aktardı.

Abone ol

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin 2. fıkrasında değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

- Eğer örgüt kendisini feshederse, sadece örgüt üyeliğiyle suçlanan kişilerin davaları düşmüş sayılacak.
- Bu durumda suça karışmamış örgüt mensupları herhangi bir ceza almayacak.

SİLAHLI EYLEMLERE KATILANLAR İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Silahlı eylemlere katılan örgüt üyeleri içinse iki farklı model tartışılıyor:

1- Ceza indirimi + denetimli serbestlik: Suça bulaşan örgüt mensupları indirim alacak, ardından denetimli serbestlikle salıverilecek.

2- Yargılama ve infazların durdurulması: Ceza indirimi olmadan yargılama ve infazlar askıya alınacak. Belirli bir süre içinde yeniden suça karışmayanlar özgürlüğünü koruyacak, fakat suç işleyenlerin cezası iki katına çıkacak.

AF DEĞİL, CEZA İNDİRİMİ

Kulis bilgilerine göre bu düzenleme bir “af” niteliği taşımıyor. Daha çok ceza indirimi kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca terör suçu dışındaki suçlarda infaz düzenlemesine de kapı aralanabileceği konuşuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili atılan kj başını yaktı! Merdan Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız
Okan Buruk: Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağız
Kenan Yıldız'a büyük onur! Kopa Trophy'de...
Kenan Yıldız'a büyük onur! Kopa Trophy'de...
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni eşinden Nagehan Alçı'ya teşekkür
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yeni eşinden Nagehan Alçı'ya teşekkür
Yılın en iyi teknik direktörü belli oldu!
Yılın en iyi teknik direktörü belli oldu!
Gazze'deki İsrailli esir: Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin
Gazze'deki İsrailli esir: Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin
Fransa resmen Filistin devletini resmen tanıdı
Fransa resmen Filistin devletini resmen tanıdı
AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı
AK Parti Bayrampaşa'daki oylamayla ilgili hukuki süreç başlattı
Galatasaray evinde hata yapmadı
Galatasaray evinde hata yapmadı
Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Gaziantep'te kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi
Ayder Yaylası'nda mahsur kalan 115 kişi helikopterlerle tahliye edildi