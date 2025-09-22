Meclis’te yeni düzenleme hazırlığı: PKK üyeleri için nasıl bir yol haritası izlenecek?

Gazeteci Sinan Burhan, aldığı kulis bilgilerini X hesabından paylaştı. PKK örgütü üyelerinin durumuyla ilgili Meclis’te yeni adımların konuşulduğunu belirten Burhan, düzenlemenin detaylarını aktardı.

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin 2. fıkrasında değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

- Eğer örgüt kendisini feshederse, sadece örgüt üyeliğiyle suçlanan kişilerin davaları düşmüş sayılacak.

- Bu durumda suça karışmamış örgüt mensupları herhangi bir ceza almayacak.

SİLAHLI EYLEMLERE KATILANLAR İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Silahlı eylemlere katılan örgüt üyeleri içinse iki farklı model tartışılıyor:

1- Ceza indirimi + denetimli serbestlik: Suça bulaşan örgüt mensupları indirim alacak, ardından denetimli serbestlikle salıverilecek.



2- Yargılama ve infazların durdurulması: Ceza indirimi olmadan yargılama ve infazlar askıya alınacak. Belirli bir süre içinde yeniden suça karışmayanlar özgürlüğünü koruyacak, fakat suç işleyenlerin cezası iki katına çıkacak.

AF DEĞİL, CEZA İNDİRİMİ

Kulis bilgilerine göre bu düzenleme bir “af” niteliği taşımıyor. Daha çok ceza indirimi kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca terör suçu dışındaki suçlarda infaz düzenlemesine de kapı aralanabileceği konuşuluyor.