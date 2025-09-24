Horlayan amcasının çorbasına zehir kattı

Horlayan amcasının sesinden rahatsız olan 18 yaşındaki çocuğun, amcasını öldürmek için çorbasına zehir kattığı ortaya çıktı.

Japonya'da bir lise öğrencisi, amcasının miso çorbasına ölümcül zakkum bitkisinden elde edilen özleri katarak onu öldürmeye teşebbüs ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Chiba Eyaletine bağlı Ichihara şehrinde yaşayan 18 yaşındaki gencin, öğle saatlerinde amcasını öldürmeye çalıştığı, bunun için de zehirli bitkinin yapraklarını doğrayıp amcasının yemeğine karıştırdığı düşünülüyor.

Çorbanın tamamını içmediği ifade edilen adam hayatta kaldı. Genç ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.